Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов на Московской бирже во вторник потерял 27 копеек по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил на 10:10 мск 57,72 рубля, курс евро уменьшился на 17 копеек, до 61,28 рубля, следует из данных на сайте биржи.

Цель 55 рублей за доллар становится реальностью, считает аналитик «Альпари» Владислав Антонов. По его словам, после пробоя долларом поддержки 58,55 рубля российская валюта на время отвязалась от нефти.

«Высокий спрос на рублевую ликвидность поддерживают зарубежные инвесторы, а также закрытие коротких позиций по рублю по стопам. Теперь он укрепляется к валютам как при дорожающей, так и при дешевеющей нефти», — комментирует эксперт. Он напоминает, что в понедельник баррель Brent подешевел до 55,53 доллара.

Цена на «черное золото» снизилась, несмотря на позитивные данные и прогнозы ОПЕК по нефтяному рынку, указывает аналитик. Инвесторы, поясняет он, обеспокоены увеличением запасов и добычи нефти в США. «Они решили занять выжидательную позицию в преддверии выхода отчетов Американского института нефти и Минэнерго США», — говорит аналитик.

По данным на 10:10 мск, баррель Brent стоит 55,62 доллара. При снижении цен на нефть до 53,5 доллара американская валюта подешевеет до 57,28 рубля, прогнозирует Антонов. По его словам, при нефти на текущем уровне 55,75 доллара курс составит 54,97 рубля. «Учитывая, что приближается налоговый период, а ЦБ РФ и ФРС США не собираются менять ставки в ближайшие месяцы, цель в районе 55 рублей становится реальностью. На торгах во вторник ожидается снижение курса доллара до 57,68 рубля, курса евро — до 60,55 рубля», — комментирует эксперт.

Выступление главы ФРС США Джанет Йеллен не должно оказать негативного влияния на рубль, полагает он.

Инвесторы пока не спешат продавать рубль, согласен руководитель аналитического отдела Grand Capital Сергей Козловский. По его словам, курс российской валюты растет, невзирая на падение спроса на ОФЗ у локальных минимумов доходности.

«Судя по ситуации на российском валютном рынке, несмотря на заверения Минфина о начале покупок валюты, можно сделать вывод, что либо покупки проводятся в крайне небольших объемах, либо они вообще не делаются», — комментирует эксперт. Это, считает он, и является причиной для продолжения роста рубля.