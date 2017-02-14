Чистый убыток Credit Suisse — одной из крупнейших финансовых компаний в Швейцарии в 2016 году составил 1,97 млрд швейцарских франков (1,96 млрд долларов), что на 17% меньше убытка за 2015-й (2,94 млрд франков). Чистая выручка сократилась на 15% и составила 20,32 млрд франков (20,23 млрд долларов).

Объем активов под управлением Credit Suisse вырос в минувшем году на 3,2% — до 1,25 млрд франков (1,24 млрд долларов).

В IV квартале 2016 года чистый убыток Credit Suisse составил 2,35 млрд франков (2,34 млрд долларов), что в 2,4 раза меньше, чем в аналогичном периоде 2015-го. Чистая выручка сократилась на 4% — до 5,18 млрд франков (5,15 млрд долларов).

Аналитики, опрошенные Bloomberg, прогнозировали, что банк получит убыток в размере 2,07 млрд франков (2,06 млрд долларов).