Витабанк уменьшил ставки по вкладам на 0,25 процентного пункта.

«Дольче Вита» (от 10 тыс. рублей на один год) привлекается под 8,75%, «Пенсионный» (от 5 тыс. рублей на срок от одного года до двух лет) — под 9%, «Всегда в плюсе!» (от 10 тыс. рублей на два года) — под 8,5%, а «Все включено» (от 50 тыс. рублей на один год) — под 8,25% годовых.

Проценты по всем депозитам ежемесячно выплачиваются либо капитализируются. Все вклады можно пополнять.

Прекращено оформление депозита «Валютный резерв».

Витабанк ПАО «Витабанк» — небольшой универсальный коммерческий банк, зарегистрированный в Санкт-Петербурге. Основные направления деятельности — кредитование юридических и частных лиц, обслуживание счетов корпоративных клиентов, привлечение средств населения во вклады, операции на валютном и межбанковском рынках, вложения в облигации и векселя.
В настоящее время ОАО «ЛКХП Кирова», входящее в холдинг «Аладушкин Групп»*, принадлежит 88,83% акций банка, конечным бенефициаром комбината и группы выступает Александр Аладушкин**. Кроме того, Александр Аладушкин контролирует еще 4,93% акций банка через ЗАО «БФ «Ленстройматериалы» и ПАО «Производственное объединение Ленстройматериалы». Оставшаяся часть акций распределена между миноритариями, в числе которых член совета директоров Александр Щетров (0,01% акций).


По данным Банки.ру, на 1 января 2017 года нетто-активы банка — 4,91 млрд рублей (311-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 0,55 млрд, кредитный портфель — 2,08 млрд, обязательства перед населением — 3,24 млрд.