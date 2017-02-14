Витабанк уменьшил ставки по вкладам на 0,25 процентного пункта.
«Дольче Вита» (от 10 тыс. рублей на один год) привлекается под 8,75%, «Пенсионный» (от 5 тыс. рублей на срок от одного года до двух лет) — под 9%, «Всегда в плюсе!» (от 10 тыс. рублей на два года) — под 8,5%, а «Все включено» (от 50 тыс. рублей на один год) — под 8,25% годовых.
Проценты по всем депозитам ежемесячно выплачиваются либо капитализируются. Все вклады можно пополнять.
Прекращено оформление депозита «Валютный резерв».
По данным Банки.ру, на 1 января 2017 года нетто-активы банка — 4,91 млрд рублей (311-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 0,55 млрд, кредитный портфель — 2,08 млрд, обязательства перед населением — 3,24 млрд.