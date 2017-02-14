Главное следственное управление Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области завершило расследование двух уголовных дел в отношении четырех злоумышленников, которые, используя поддельные документы и подставных лиц, совершили покушение на хищение денежных средств со счетов граждан; также фигурантам инкриминируется пособничество в подделке документов. Об этом сообщается на сайте петербургского ГУ МВД.

В ходе следствия было установлено, что в период с декабря 2014 года по март 2015-го участники указанной организованной группы получили информацию о наличии на счете клиента одного из петербургских банков 6 млн рублей, а также полные анкетные и паспортные данные указанного гражданина. Затем подозреваемые привлекли мужчину, близкого по возрасту к указанному клиенту банка, и незаконно содействовали изготовлению поддельного паспорта гражданина РФ. После этого участники организованной группы, списав со счета указанного клиента денежные средства, приобрели сберегательные сертификаты на предъявителя на сумму более 2 млн рублей. Злоумышленники сумели незаконно обналичить около 1,4 млн, но затем одному из них было отказано в оплате очередного предъявленного в банк сертификата, и мужчина был задержан.

Кроме того, установлено, что участники организованной группы, получив конфиденциальную информацию о наличии на счете гражданки более чем 4 млн рублей, использовали поддельные документы и оформили от ее имени банковскую карту, а затем, перечислив на указанную карту денежные средства со счета петербурженки, покушались на их хищение.

В результате оперативно-разыскных мероприятий оперативники петербургского уголовного розыска совместно с сотрудниками местного управления ФСБ России установили и задержали по подозрению в совершении указанных преступлений участников организованной группы, которые полностью изобличены в содеянном.

В ходе осмотра транспорта злоумышленников и обысков по местам их проживания и регистрации были обнаружены поддельные документы, а также оформленные подставными лицами сберегательные книжки и сертификаты.



В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу. Двум обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении двух других — в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.