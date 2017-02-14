В Сбербанке завершились разработка и тестирование российских hsm-модулей (криптомодулей) в целях замещения импортных криптомодулей. Об этом сообщил начальник отдела Центра защиты информации ФСБ Владимир Простов на уральском форуме «Информационная безопасность в финансовой сфере».



«Тестирование прошло успешно, и этот модуль может использоваться вместо импортных, он будет менее дорогим и более скоростным. Тестирование криптомодуля показало, что его можно внедрять без доработки АБС», — сказал он.

Представитель ФСБ указал, что разработка отечественного криптомодуля велась с целью обеспечения безопасности трансакций в НСПК. Кроме этого, российская компания «Микрон» разработала чип, который может использоваться в картах «Мир» как аналог импортных чипов.

Ранее НСПК планировала использовать на своем оборудовании криптомодули британско-французской компании Thales. Однако в ФСБ не поддержали решение НСПК использовать в работе иностранное программное обеспечение и предлагали заменить его российским.