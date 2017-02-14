Уральский Банк Реконструкции и Развития понизил ставки по вкладу «Накопительный».

Его минимальная сумма — 10 тыс. рублей, 300 долларов/евро. Срок размещения — 400 дней. Средства теперь привлекаются под 7,5% годовых в рублях, 1,25% в долларах и 0,5% в евро (ранее — под 8%, 1,5% и 0,75% соответственно).

Допускается пополнение счета, но без частичного снятия средств. Проценты капитализируются или выплачиваются каждые 100 дней.



Предусмотрено увеличение ставки на 1 процентный пункт в рублях и 0,5 п. п. в долларах и евро при оформлении пакета услуг «Все под контролем».