Уральский Банк Реконструкции и Развития понизил ставки по вкладу «Накопительный».

Его минимальная сумма — 10 тыс. рублей, 300 долларов/евро. Срок размещения — 400 дней. Средства теперь привлекаются под 7,5% годовых в рублях, 1,25% в долларах и 0,5% в евро (ранее — под 8%, 1,5% и 0,75% соответственно).

Допускается пополнение счета, но без частичного снятия средств. Проценты капитализируются или выплачиваются каждые 100 дней.

Предусмотрено увеличение ставки на 1 процентный пункт в рублях и 0,5 п. п. в долларах и евро при оформлении пакета услуг «Все под контролем».

Уральский Банк Реконструкции и Развития ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» — один из крупнейших банков Уральского региона, занимающий уверенные позиции в топ-50 кредитных организаций России по ключевым финансовым показателям. Основные направления деятельности — кредитование корпоративных и частных клиентов, привлечение средств граждан во вклады, работа с ценными бумагами, валютные операции. Главным источником фондирования выступают средства физических лиц.
Ключевые акционеры банка на текущий момент — уральский миллиардер, основной владелец и председатель совета директоров Русской медной компании Игорь Алтушкин (29,99%), руководитель Новгородского металлургического завода (входит в состав РМК) Александр Семкин (19,99%), Владимир Печененко (19,99%), Сергей Скубаков (15,86%), Ирина Гайворонская (13,28%), на миноритариев приходится 0,89% акций.


По данным Банки.ру, на 1 января 2017 года нетто-активы банка — 419,53 млрд рублей (25-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 26,80 млрд, кредитный портфель — 106,26 млрд, обязательства перед населением — 158,04 млрд.