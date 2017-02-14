Нападение на северо-востоке Москвы совершено на инкассаторов ФГУП «Главный центр специальной связи». В результате перестрелки один из бандитов убит и еще один ранен, также огнестрельное ранение получил инкассатор, сообщили ТАСС в правоохранительных органах столицы.

Ранее сообщалось о нападении на инкассаторов «Почты России».

«Вооруженное нападение совершили трое неизвестных возле отделения «Почты России» на улице Римского-Корсакова. Преступники обстреляли инкассаторов ФГУП «Главный центр специальной связи», однако в завязавшейся перестрелке один из бандитов погиб, а второй получил ранение. Двое преступников, включая раненого, скрылись, не сумев взять деньги. При нападении также ранен один инкассатор», — сказал собеседник агентства.

На месте преступления работает следственно-оперативная группа, в городе для поиска преступников объявлен план «Перехват».

ФГУП «Главный центр специальной связи» было создано 1 августа 1939 года и является лидером в области доставки специальной корреспонденции и особо опасных грузов на всей территории России и стран СНГ.

По факту случившегося СК РФ возбудил уголовное дело. Как сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления (ГСУ) СК РФ по Москве Юлия Иванова, уголовное дело возбуждено по статье «Покушение на убийство двух и более лиц". По словам Ивановой, в нападении участвовали три человека.