16 марта в Москве в Marriott Royal Aurora Hotel состоится VIII Российский пенсионный конгресс — одно из ключевых мероприятий пенсионного рынка, традиционно собирающее представителей органов государственной власти, крупнейших НПФ и управляющих компаний, банков, профильных международных организаций, а также зарубежных экспертов.
Организатором мероприятия выступает компания LBS International Conferences, генеральный партнер — управляющая компания «КапиталЪ».
В настоящее время пенсионная система России проходит очередной этап развития, когда предстоит принимать важные решения как оперативного, так и стратегического характера. Как отразятся реформы на благосостоянии населения и экономике страны? Каковы перспективы развития индивидуальной накопительной системы и возможности управления пенсионными средствами? VIII Российский пенсионный конгресс предоставит площадку для обсуждения последних изменений в пенсионной системе, особенностей российского законодательства, возможностей инвестирования пенсионных средств, а также других актуальных вопросов.
Основные темы:
- формирование новой пенсионной системы и место в ней накопительного компонента;
- внедрение системы индивидуального пенсионного капитала;
- пути стимулирования добровольной пенсионной системы;
- международный опыт создания и функционирования пенсионных систем.
Среди докладчиков:
- заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев;
- заместитель министра экономического развития РФ Николай Подгузов;
- председатель Комиссии по надзору за пенсионными фондами Италии, руководитель рабочей группы ОЭСР по негосударственным пенсиям Амброджио Ринальди;
- заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин;
- президент НАПФ Константин Угрюмов;
- старший экономист Всемирного банка Зоран Анушич;
- председатель совета директоров группы «КапиталЪ Управление активами» Сергей Михайлов;
- генеральный директор ООО «Управляющая компания «КапиталЪ» Вадим Сосков.