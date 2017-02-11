16 марта в Москве в Marriott Royal Aurora Hotel состоится VIII Российский пенсионный конгресс — одно из ключевых мероприятий пенсионного рынка, традиционно собирающее представителей органов государственной власти, крупнейших НПФ и управляющих компаний, банков, профильных международных организаций, а также зарубежных экспертов.

Организатором мероприятия выступает компания LBS International Conferences, генеральный партнер — управляющая компания «КапиталЪ».

В настоящее время пенсионная система России проходит очередной этап развития, когда предстоит принимать важные решения как оперативного, так и стратегического характера. Как отразятся реформы на благосостоянии населения и экономике страны? Каковы перспективы развития индивидуальной накопительной системы и возможности управления пенсионными средствами? VIII Российский пенсионный конгресс предоставит площадку для обсуждения последних изменений в пенсионной системе, особенностей российского законодательства, возможностей инвестирования пенсионных средств, а также других актуальных вопросов.

Основные темы:

формирование новой пенсионной системы и место в ней накопительного компонента;

внедрение системы индивидуального пенсионного капитала;

пути стимулирования добровольной пенсионной системы;

международный опыт создания и функционирования пенсионных систем.

Среди докладчиков: