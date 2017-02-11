16 марта в Москве в Marriott Royal Aurora Hotel состоится VIII Российский пенсионный конгресс — одно из ключевых мероприятий пенсионного рынка, традиционно собирающее представителей органов государственной власти, крупнейших НПФ и управляющих компаний, банков, профильных международных организаций, а также зарубежных экспертов.

Организатором мероприятия выступает компания LBS International Conferences, генеральный партнер — управляющая компания «КапиталЪ».

В настоящее время пенсионная система России проходит очередной этап развития, когда предстоит принимать важные решения как оперативного, так и стратегического характера. Как отразятся реформы на благосостоянии населения и экономике страны? Каковы перспективы развития индивидуальной накопительной системы и возможности управления пенсионными средствами? VIII Российский пенсионный конгресс предоставит площадку для обсуждения последних изменений в пенсионной системе, особенностей российского законодательства, возможностей инвестирования пенсионных средств, а также других актуальных вопросов.

Основные темы:

  • формирование новой пенсионной системы и место в ней накопительного компонента;
  • внедрение системы индивидуального пенсионного капитала;
  • пути стимулирования добровольной пенсионной системы;
  • международный опыт создания и функционирования пенсионных систем.

Среди докладчиков:

  • заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев;
  • заместитель министра экономического развития РФ Николай Подгузов;
  • председатель Комиссии по надзору за пенсионными фондами Италии, руководитель рабочей группы ОЭСР по негосударственным пенсиям Амброджио Ринальди;
  • заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин;
  • президент НАПФ Константин Угрюмов;
  • старший экономист Всемирного банка Зоран Анушич;
  • председатель совета директоров группы «КапиталЪ Управление активами» Сергей Михайлов;
  • генеральный директор ООО «Управляющая компания «КапиталЪ» Вадим Сосков.