Государство дает преференции Национальной системе платежных карт (НСПК), переводя всех сотрудников бюджетных организаций на карты «Мир», поэтому необходимо требовать от нее более высокого уровня безопасности. Об этом заявил начальник отдела Центра защиты информации ФСБ Владимир Простов на Уральском форуме «Информационная безопасность в финансовой сфере».

«ЦБ внес законопроект, согласно которому сотрудники бюджетных организаций получали бы зарплаты на карты «Мир». Государство дает НСПК преференции, надо требовать от НСПК более высокого уровня безопасности», — сказал он.

По словам Простова, дополнительные требования ФСБ не снижают конкурентоспособность НСПК по сравнению с международными платежными системами.

«Если государство дает преференции, то НСПК и карте «Мир» надо акцентировать на этом внимание и внедрять сертифицированные средства безопасности. Я не говорю о том, чтобы использовать на 100% российские криптоалгоритмы, но на отечественные криптомодули есть возможности перейти, и надо этот процесс ускорить», — пояснил он.

​В Сбербанке завершена разработка российского криптомодуля для НСПК В Сбербанке завершились разработка и тестирование российских hsm-модулей (криптомодулей) в целях замещения импортных криптомодулей. Об этом сообщил начальник отдела Центра защиты информации ФСБ Владимир Простов на уральском форуме «Информационная безопасность в финансовой сфере».



