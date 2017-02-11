Уже в этом году ставки по ипотеке могут упасть до рекордных 9,7—9,8%, невзирая на завершение правительственной программы по субсидированию ипотеки. Об этом «Известиям» сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин. По его словам, причин для увеличения рыночных ставок без господдержки в Минстрое не видят.

«Завершение программы субсидирования не станет поводом для роста ставок на ипотечном рынке. По мнению экспертов, при условии дальнейшего снижения ключевой ставки Банка России к концу 2017 года произойдет снижение рыночных ставок по ипотечным кредитам, возможно, ставка достигнет однозначного числа», — сказал Стасишин.

Издание отмечает, что ставки по кредитам на покупку жилья в России никогда не опускались в среднем по рынку до однозначного числа. Ипотека в России начиналась с 40% годовых, достигнув к середине нулевых показателя в 14%. С развитием отрасли к 2007 году средняя ставка упала до 12%. Однако в кризис 2008-го снова выросла. Похожие движения ценовых параметров наблюдались и после 2014-го, когда было принято решение о господдержке ипотеки.

В начале февраля этого года первый вице-премьер Игорь Шувалов на совещании у президента Владимира Путина сообщил, что антикризисная мера по субсидированию ипотеки не будет продлеваться. Как пояснил Шувалов, с учетом стабилизации на финансовом рынке и низкой инфляции сейчас коммерческие банки уже предлагают кредиты на жилье от 12% годовых (уровень 2014 года), чего и добивалось правительство в рамках антикризисного плана.

Представители госструктур и банкиры согласны с мнением замглавы Минстроя, что ставки по ипотеке, невзирая на окончание госпрограммы, не вырастут или будут стремиться вниз.