В начале этого года зафиксирована одна хакерская атака на банк, которая привела к хищениям денежных средств. Об этом сообщил журналистам заместитель начальника ГУБиЗИ Банка России Артем Сычев.

«Да, такой случай был (случай хищения. — Прим. ред.). Замечу, что причиной стало неучастие банка в информационном обмене, он попался на вредоносной программе, о котором FinCERT (Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере. — Прим. ред.) уведомил все банки», — сказал Сычев.

Напомним, на прошлой неделе самарский банк «Солидарность» заявил о хакерской атаке на компьютерную сеть кредитной организации с целью дестабилизации работы финучреждения.