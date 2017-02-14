Петербургский Северо-Западный 1 Альянс Банк во вторник был частично отключен от системы банковских электронных срочных платежей (БЭСП) Банка России. Об этом порталу Банки.ру сообщил источник на банковском рынке.

Сотрудник кол-центра финансовой организации объяснил корреспонденту Банки.ру, что с 1 февраля обслуживание юрлиц в интернет-банке прекращено. О причине прекращения этих операций менеджер кол-центра говорить отказался.

На сайте «Северо-Западного 1 Альянс Банка» есть соответствующее объявление. «АКБ «Северо-Западный 1 Альянс Банк» информирует Вас о том, что с 1 февраля 2017 года банк прекращает обслуживание клиентов по системе «Интернет-клиент». Расчетные и иные документы будут приниматься банком только на бумажных носителях», — сказано в объявлении.

В ноябре сообщалось о начале процедуры реорганизации нижегородского Форус Банка в форме присоединения к нему Северо-Западного 1 Альянс Банка.

Эмма ТЕРЧЕНКО, Banki.ru

