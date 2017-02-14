По итогам января средний чек россиян снизился относительно предыдущего месяца на 9,8% (58 рублей) и составил 533 рубля. Об этом говорят данные исследовательского холдинга «Ромир». Аналитики отмечают, что средний чек продемонстрировал традиционное для первого месяца года снижение. Однако относительно января 2016 года (577 рублей) роста чека тоже не произошло.

По данным исследования, средний чек «похудел» повсеместно, во всех федеральных округах и типах городов, хотя и с разной интенсивностью. Самое скромное его снижение отмечено на Дальнем Востоке (минус 4%), в Северо-Западном регионе (минус 6,7%) и в Приволжском округе (минус 7%). Самое резкое падение показателя было в Сибири (минус 11%) и на юге (минус 19%) страны, где в декабре зафиксирован самый ощутимый рост.

Сокращение среднего чека на 10% в Центральном регионе страны полностью совпало с аналогичным снижением чека в столице. Москвичи в среднем тратили 708 рублей за один поход в магазин в январе против 775 рублей в декабре. Средний чек в Петербурге уже в который раз опережает по размеру московский. Его январское снижение тоже оказалось ощутимым — с 781 до 720 рублей (11%). Однако и в декабре, и в январе чек Северной столицы остается лидером.

В миллионниках в январе средний чек потерял 9,5% своей стоимости, в городах с населением свыше полумиллиона — 10,4%. Жители стотысячников в январе тратили за один поход в магазин меньше на 7,6%.

В поведении среднего чека в различных торговых каналах прослеживается тренд на общее его снижение в магазинах традиционной торговли. Если в декабре в этом типе магазинов был зафиксирован самый высокий рост чека, то в январе наблюдалась ровно обратная картина, говорят аналитики. Чек «похудел» на 17,8%. При этом в разрезе года он потерял 30%. На данный момент чек в магазинах, торгующих через прилавок, откатился к значениям 2012 года.

После декабрьского всплеска средний чек в гипермаркетах в январе опять пошел на убыль, потеряв 12% к предыдущему месяцу. В супермаркетах и дискаунтерах ситуация со средним чеком в январе оказалась несколько лучше: они потеряли относительно декабря 9,7% и 6,4% соответственно.