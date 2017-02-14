Самарский банк «Солидарность» снизил доходность вкладов в рублях на 0,5 процентного пункта.

В настоящее время депозит «Зимний клад» (от 15 тыс. рублей на полгода или год) доступен под 8,5% годовых при условии отсутствия расходных операций и под 6,5% с совершением расходных операций.

«Классический» открывается теперь по ставкам 7,5—9% годовых, «Классический Плюс» — по ставкам 7,25—8,75%, если вкладчиком не выбрана опция капитализации процентов, и по ставкам 6,75—8,25% при ежемесячной капитализации. Минимальная сумма вкладов — 10 тыс. рублей, сроки размещения — три месяца, полгода и один год. Периодичность начисления процентов — ежемесячно. Предусмотрена возможность пополнения вклада «Классический Плюс».

Ставка по «Пенсионному депозиту» составляет на данный момент 8,75% при ежемесячной выплате процентов на карточный либо текущий счет, а при выборе ежемесячной капитализации — на 0,5 п. п. ниже. Сумма размещения — от 1 тыс. рублей, срок — один год. Разрешено пополнение счета.



«Премиальный» в зависимости от выбранной суммы может быть размещен под 8,5—9% с ежемесячной выплатой процентов на отдельный счет и под 8—8,5% с капитализацией. Срок депозита — один год, минимальная сумма — 1,4 млн рублей. Вклад пополняемый.