Самарский банк «Солидарность» снизил доходность вкладов в рублях на 0,5 процентного пункта.
В настоящее время депозит «Зимний клад» (от 15 тыс. рублей на полгода или год) доступен под 8,5% годовых при условии отсутствия расходных операций и под 6,5% с совершением расходных операций.
«Классический» открывается теперь по ставкам 7,5—9% годовых, «Классический Плюс» — по ставкам 7,25—8,75%, если вкладчиком не выбрана опция капитализации процентов, и по ставкам 6,75—8,25% при ежемесячной капитализации. Минимальная сумма вкладов — 10 тыс. рублей, сроки размещения — три месяца, полгода и один год. Периодичность начисления процентов — ежемесячно. Предусмотрена возможность пополнения вклада «Классический Плюс».
Ставка по «Пенсионному депозиту» составляет на данный момент 8,75% при ежемесячной выплате процентов на карточный либо текущий счет, а при выборе ежемесячной капитализации — на 0,5 п. п. ниже. Сумма размещения — от 1 тыс. рублей, срок — один год. Разрешено пополнение счета.
«Премиальный» в зависимости от выбранной суммы может быть размещен под 8,5—9% с ежемесячной выплатой процентов на отдельный счет и под 8—8,5% с капитализацией. Срок депозита — один год, минимальная сумма — 1,4 млн рублей. Вклад пополняемый.
ОАО «КБ «Солидарность» — средний по размерам активов банк, зарегистрированный в Самаре. Основные направления деятельности — кредитование корпоративных клиентов, операции на рынке долговых ценных бумаг, привлечение средств населения во вклады. Основным источником фондирования являются средства юридических лиц. На текущий момент банк находится в процессе повторной санации. На текущий момент единственным акционером кредитного учреждения является АО «Зарубежэнергопроект» (99,99%), конечными бенефициарами которого являются Вячеслав Арбузов и его супруга Анна (совокупно владеют 24,20%), Сергей Яковлев (14,02%), Supporting Education and Technologies (8,99%), Максим Карташов (7,93%), Александр Шарапко (6,28%), Константин Сморочинский (5,00%), Валерий Зайцев (3,13%), граждане Республики Сербия Бранимир Добрич (2,94%) и Жарко Блануша (2,42%), Александра Нациевская (2,42%), гражданин Кипра Ольга Ираклеус (1,16%), акционеры-миноритарии (1,25%).
По данным Банки.ру, на 1 января 2017 года нетто-активы банка — 30,07 млрд рублей (127-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — -2,07 млрд, кредитный портфель — 8,82 млрд, обязательства перед населением — 9,91 млрд.