Банк России намерен выпустить пластиковую банкноту номиналом 100 рублей к чемпионату мира по футболу 2018 года, сообщил журналистам первый заместитель председателя ЦБ РФ Георгий Лунтовский.



«Памятная банкнота, посвященная чемпионату мира по футболу, будет пластиковая, чисто пластиковая», — сказал он. Эта банкнота будет выпущена в I квартале 2018 года.

Кроме того, с применением пластика может быть произведена одна из новых банкнот номиналом 200 и 2 тыс. рублей. «Мы хотим одну из банкнот сделать с применением пластика. Посмотрим, что из этого выйдет», — отметил Лунтовский.

Пока решения о том, какая из банкнот — номиналом 200 или 2 тыс. рублей — будет пластиковой, нет.

«Мы не знаем, как пластик поведет себя в наших условиях, как он будет мороз выдерживать или стирку в брюках. Мы это делаем, чтобы посмотреть, как эти банкноты станут вести себя в обращении», — добавил Лунтовский.

Дизайн новых банкнот будет представлен на совете директоров ЦБ в апреле.

