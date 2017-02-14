Страховая компания «МАКС» победила в открытом конкурсе на оказание услуг по обязательному страхованию жизни и здоровья судей Верховного суда РФ. Об этом сообщается в релизе страховщика, распространенном во вторник.

По условиям государственного контракта страховой защитой обеспечены 316 человек. Полис действует круглосуточно на всей территории России.

Уточняется, что помимо СК «МАКС» в конкурсе участвовала страховая компания «ВСК».



Верховный суд РФ является высшим судебным органом по гражданским делам, делам по разрешению экономических споров, уголовным, административным и иным делам, подсудным судам, образованным в соответствии с федеральным конституционным законом «О судебной системе Российской Федерации», напоминает страховщик.