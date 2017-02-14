Страховая компания «МАКС» победила в открытом конкурсе на оказание услуг по обязательному страхованию жизни и здоровья судей Верховного суда РФ. Об этом сообщается в релизе страховщика, распространенном во вторник.
По условиям государственного контракта страховой защитой обеспечены 316 человек. Полис действует круглосуточно на всей территории России.
Уточняется, что помимо СК «МАКС» в конкурсе участвовала страховая компания «ВСК».
Верховный суд РФ является высшим судебным органом по гражданским делам, делам по разрешению экономических споров, уголовным, административным и иным делам, подсудным судам, образованным в соответствии с федеральным конституционным законом «О судебной системе Российской Федерации», напоминает страховщик.
ЗАО «МАКС» – крупная универсальная страховая и перестраховочная компания, ключевой участник группы компаний «МАКС». По итогам 2015 года компания заняла 18-е место по размеру страховой премий (10,44 млрд рублей) и 32-е место по сборам на рынке перестрахования (157,27 млн рублей). В страховом портфеле в 2015 году основными составляющими являлись следующие виды страхования: ОСАГО (35,55%), каско (19,65%), ДМС (16,91%), страхование от несчастных случаев и болезней (13,38%). Филиалы и представительства компании открыты во всех регионах России. Головной офис компании находится в Москве.