Денежная база РФ в широком определении на 1 февраля 2017 года составила 11 трлн 385,6 млрд рублей, свидетельствуют опубликованные во вторник данные Банка России.



На 1 января показатель равнялся 11 трлн 882,7 млрд рублей, то есть за месяц уменьшился на 497,1 млрд.

В прошлом месяце увеличился объем депозитов кредитных организаций в Центробанке — с 785,5 млрд до 936,6 млрд. Депонируемые кредитными организациями в ЦБ обязательные резервы по привлеченным средствам в рублях и иностранной валюте снизились с 484,7 млрд до 482 млрд.

При этом остатки средств на корреспондентских счетах кредитных организаций в Банке России в валюте РФ (включая усредненную величину обязательных резервов) уменьшились с 1 трлн 822,7 млрд до 1 трлн 638,1 млрд рублей.