Курскпромбанк с 13 февраля запустил специальную акцию по автокредитованию «Автокредит-Бонус», в рамках которой клиентам предоставляется возможность оформить кредит на новую машину под довольно выгодную ставку: 6,83% годовых на срок до трех лет и 13,5% годовых на срок до четырех или пяти лет.
Минимальная ставка действует в рамках государственной программы субсидирования процентных ставок по автокредитам для автомобилей российской сборки 2016–2017 годов выпуска стоимостью до 1,15 млн рублей.
Минимальный первоначальный взнос составляет 20% собственных средств заемщика от стоимости машины. Сумма кредита может достигать 2 млн рублей, при этом по желанию заемщика возможно включение в нее стоимости страховых премий.
Страхование каско и личное страхование оформляются по желанию заемщика. Однако для получения кредита заемщику в обязательном порядке по своему усмотрению потребуется оформить один из видов страхования: страхование каско / личное страхование или же обе страховки.
«Данное предложение является достаточно выгодным по многим параметрам. Кредит на машину можно получить под низкий процент, без подтверждения дохода, с покупкой выбранного клиентом полиса страхования. Кроме того, исходя из собственных финансовых возможностей, заемщик может выбрать по своему усмотрению приемлемый график погашения долга: аннуитентными либо дифференцированными платежами (в последнем случае размер итоговой переплаты будет существенно ниже)», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Инна Солдатенкова.
Акция будет действовать до 31 мая 2017 года для клиентов, оформляющих кредит в отделениях банка.
ПАО «Курский промышленный банк» (Курскпромбанк) — средний по размеру активов региональный банк. Благодаря широким деловым связям его бессменного председателя правления и основного акционераФедора Хандурина обслуживает ряд местных крупных предприятий, а также счета местных муниципальных органов власти. Основными направлениями деятельности организации являются кредитование и обслуживание преимущественно корпоративных клиентов, малого и среднего предпринимательства и, в меньшей степени, населения. Важнейший источник фондирования банка — депозиты физических лиц (53%).
На сегодняшний день основным бенефициаром банка является председатель правления Федор Хандурин, который совместно с супругой Татьяной Хандуриной контролирует 80,55% акций. Миноритарными долями владеют ряд менеджеров и членов наблюдательного совета, из них крупнейшие миноритарии: члены набсовета и депутаты Курской областной думы Дмитрий Гурин (4,20%), Евгений Костилов (1,99%), Владимир Харин (1,59%), Аркадий Бучик (1,24%).
По данным Банки.ру, на 1 января 2017 года нетто-активы банка — 21,22 млрд рублей (157-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 3,25 млрд, кредитный портфель — 14,13 млрд, обязательства перед населением — 11,77 млрд.