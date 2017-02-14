Курскпромбанк с 13 февраля запустил специальную акцию по автокредитованию «Автокредит-Бонус», в рамках которой клиентам предоставляется возможность оформить кредит на новую машину под довольно выгодную ставку: 6,83% годовых на срок до трех лет и 13,5% годовых на срок до четырех или пяти лет.

Минимальная ставка действует в рамках государственной программы субсидирования процентных ставок по автокредитам для автомобилей российской сборки 2016–2017 годов выпуска стоимостью до 1,15 млн рублей.

Минимальный первоначальный взнос составляет 20% собственных средств заемщика от стоимости машины. Сумма кредита может достигать 2 млн рублей, при этом по желанию заемщика возможно включение в нее стоимости страховых премий.

Страхование каско и личное страхование оформляются по желанию заемщика. Однако для получения кредита заемщику в обязательном порядке по своему усмотрению потребуется оформить один из видов страхования: страхование каско / личное страхование или же обе страховки.

«Данное предложение является достаточно выгодным по многим параметрам. Кредит на машину можно получить под низкий процент, без подтверждения дохода, с покупкой выбранного клиентом полиса страхования. Кроме того, исходя из собственных финансовых возможностей, заемщик может выбрать по своему усмотрению приемлемый график погашения долга: аннуитентными либо дифференцированными платежами (в последнем случае размер итоговой переплаты будет существенно ниже)», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Инна Солдатенкова.

Акция будет действовать до 31 мая 2017 года для клиентов, оформляющих кредит в отделениях банка.