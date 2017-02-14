Банк «Открытие» и Министерство сельского хозяйства РФ подписали соглашение, предусматривающее предоставление банку государственных субсидий по льготным кредитам для сельхозтоваропроизводителей. Об этом говорится в сообщении банка.
По условиям соглашения банк обязуется предоставлять краткосрочные и инвестиционные кредиты сельскохозяйственным предприятиям по льготной ставке — не более 5% годовых. В свою очередь Минсельхоз в течение десяти дней с момента представления банком документов, подтверждающих выдачу льготного кредита, производит перечисление субсидии в размере ключевой ставки ЦБ РФ (10% годовых).
Воспользоваться преимуществами новой кредитной программы могут как производители, так и переработчики сельскохозяйственной продукции из приоритетных подотраслей растениеводства и животноводства, уточняют в «Открытии».
«Участие в программах государственной поддержки — одно из стратегических направлений развития нашего бизнеса. Уже сегодня спрос на кредиты с государственным субсидированием довольно высок как со стороны действующих, так и со стороны потенциальных клиентов — текущий объем заявок составляет более 30 миллиардов рублей. Участие в программе Минсельхоза в регионах присутствия с высоким сельскохозяйственным потенциалом позволит «Открытию» привлечь на обслуживание агрохолдинги с хорошими финансовыми показателями из числа лидеров отрасли», — комментирует член правления, руководитель корпоративного блока банка «Открытие» Геннадий Жужлев.
Ранее о заключении соглашений с Минсельхозом для кредитования предприятий АПК по ставке не более 5% годовых уже сообщили Россельхозбанк, Альфа-Банк, Промсвязьбанк, ВТБ, Сбербанк, Газпромбанк, Росбанк.
По состоянию на январь 2017 года контролирующим акционером банка «ФК Открытие» является «Открытие Холдинг», который прямо и косвенно владеет 55,2% голосующих акций. Акции банка также находятся в свободном обращении на Московской бирже.
Крупнейшими бенефициарами банка являются: основатель и один из ключевых совладельцев «Открытия», председатель совета директоров «Открытие Холдинг» Вадим Беляев (17,98% голосующих акций); топ-менеджеры группы «Открытие» Рубен Аганбегян, Дмитрий Ромаев, Евгений Данкевич, Алексей Карахан (9,91%); президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов и член совета директоров ЛУКОЙЛа Леонид Федун (8,91%); представители группы ИСТ Александр Несис, Алексей Гудайтис, Николай Добринов, Игорь Финогенов, Дмитрий Соколов, Игорь Цыплаков Константин Янаков (12,08%); банк ВТБ (5,51%), страховая компания «Росгосстрах» (3,75%, в том числе через доверительное управление ООО «Управление Сбережениями»), бизнесмены Михаил Паринов (3,90%) и Александр Мамут (3,68%). Миноритарным акционерам принадлежит 6,56% акций. Кроме того, часть акций банка находится в собственности самой кредитной организации, в том числе через схемы перекрестного владения.
В состав акционеров Банка «ФК Открытие» входят также институциональные инвесторы — управляющие компании, осуществляющие доверительное управление средствами пенсионных резервов и пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов: НПФ электроэнергетики (4,86%), НПФ «Лукойл-Гарант» (2,46%), ОАО НПФ «РГС» (4,97%), АО НПФ «Будущее» (4,09%).
По данным Банки.ру, на 1 января 2017 года нетто-активы банка — 2 817,87 млрд рублей (5-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 270,35 млрд, кредитный портфель — 1 811,52 млрд, обязательства перед населением — 512,51 млрд.