«СОГАЗ» признан победителем конкурса на право страхования ответственности директоров, должностных лиц ОАО «РЖД» и 70 компаний, входящих в состав холдинга «Российские железные дороги». Об этом сообщает во вторник пресс-служба страховой группы.
Страховка покрывает любые убытки, причиненные третьим лицам в результате ошибок и непреднамеренных действий при осуществлении управленческой деятельности. Общая страховая сумма составляет 3 млрд рублей. Также предусмотрены дополнительные страховые суммы для независимых директоров.
Срок страхования — один год.
АО «СОГАЗ» – крупнейшая универсальная страховая компания, ключевой участник группы «Страховое общество газовой промышленности». По итогам 2015 года компания заняла второе место по сборам в сегменте прямого страхования (123,22 млрд рублей) и первое место – по объему собранных перестраховочных премий (7,04 млрд рублей). В страховом портфеле компании в 2015 году основными составляющими стали: страхование имущества юридических лиц (37,35%) и добровольное медицинское страхование (28,35%). Крупнейшими акционерами АО «СОГАЗ» выступают структуры ПАО «Газпром» (40,2%) и банка «Россия» (32,3%). Региональная сеть компании состоит из более чем 290 обособленных подразделений, в том числе 93 филиалов в 83 субъектах РФ. Головной офис компании находится в Москве.