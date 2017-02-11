«СОГАЗ» признан победителем конкурса на право страхования ответственности директоров, должностных лиц ОАО «РЖД» и 70 компаний, входящих в состав холдинга «Российские железные дороги». Об этом сообщает во вторник пресс-служба страховой группы.

Страховка покрывает любые убытки, причиненные третьим лицам в результате ошибок и непреднамеренных действий при осуществлении управленческой деятельности. Общая страховая сумма составляет 3 млрд рублей. Также предусмотрены дополнительные страховые суммы для независимых директоров.



Срок страхования — один год.