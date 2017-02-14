ЦБ установил официальные курсы валют на 15 февраля. Курс доллара понизился на 32,31 копейки, составив 57,7388 рубля (58,0619 рубля на 14 февраля). Курс евро уменьшился на 47,07 копейки, до 61,2955 рубля (61,7662 рубля на 14 февраля).

Рубль продолжает устанавливать рекорды, торгуясь на максимальных значениях этого года, отмечает руководитель дирекции финансовых рынков УБРиР Владимир Зотов. По его словам, укреплению российской валюты способствуют внешние факторы (спрос на рисковые активы и стабильно высокие цены на нефть), а также продолжающиеся покупки российских долговых обязательств.

Свою роль в укреплении национальной валюты может играть и сезонный фактор, допускает старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева.

«Обратите внимание на динамику USD/RUB в период с начала февраля по начало мая и в 2015, и в 2016 годах. В течение трех месяцев указанных лет рубль прибавлял в цене около 20—30%. И сейчас ситуация выглядит идентичной», — комментирует эксперт. При этом она отмечает, что в тот период наблюдался заметный рост спроса на нефть с соответствующим удорожанием Brent.

Рубль продолжает отвоевывать позиции у доллара и евро Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов на Московской бирже во вторник потерял 27 копеек по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил на 10:10 мск 57,72 рубля, курс евро уменьшился на 17 копеек, до 61,28 рубля, следует из данных на сайте биржи.

Впрочем, в текущих условиях роль катализатора роста рубля вполне может выполнить и слабеющий доллар, считает Афанасьева. «Президент США Дональд Трамп явно дал понять, что дальнейшее укрепление доллара неприемлемо. И возможно, текущие уровни по американской валюте близки к пиковым», — говорит аналитик.

Таким образом, полагает Афанасьева, вплоть до начала мая «USD/RUB может свободно скатиться в район 48». Правда, оговаривается она, для этого необходимо одно из условий — растущие цены на нефть или падающий доллар.

Из наиболее ожидаемых и важных событий Зотов отмечает сегодняшнее выступление главы ФРС США Джанет Йеллен в конгрессе. Инвесторы ожидают, что она смягчит тон комментариев в отношении перспектив кредитно-денежной политики.

«Однако, скорее всего, глава Федрезерва не станет кардинально менять свое мнение в отношении ставки: будет снова сказано о состоянии американской экономики и необходимости следить за макроэкономическими показателями. Но любой намек на то, что в ближайшее время ставка повышаться не будет, рынки воспримут с энтузиазмом (для доллара эта информация будет негативом)», — поясняет аналитик. Он не видит серьезных препятствий для продолжения укрепления рубля.