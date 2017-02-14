Денежная база РФ в узком определении в январе 2017 года сократилась на 447,2 млрд рублей: с 9 трлн 76,1 млрд на начало месяца до 8 трлн 628,9 млрд на 1 февраля 2017-го, свидетельствует информация на сайте Банка России. Ежемесячные показатели денбазы в узком определении приводятся на начало отчетной даты.



Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемых в ЦБ.

Из данных регулятора следует, что месячная динамика была обусловлена как уменьшением объема наличных денег (с 8 трлн 789,8 млрд до 8 трлн 339 млрд), так и небольшим приростом резервов (с 286,4 млрд до 289,9 млрд).