Центробанк подал заявление в Арбитражный суд Республики Адыгея о признании несостоятельным (банкротом) банка «Новация», следует из картотеки материалов дел суда.



Дата рассмотрения заявления о банкротстве не определена.

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АКБ «Новация» в январе. «АКБ «Новация» проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы. Адекватная оценка принимаемых рисков привела к возникновению у кредитной организации основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства). Кроме того, в связи с потерей ликвидности кредитная организация несвоевременно исполняла обязательства перед кредиторами. Руководство и собственники банка не приняли необходимых мер по нормализации его деятельности», — отмечалось в сообщении ЦБ.

Банк «Новация» остался без лицензии Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АКБ «Новация» (регистрационный номер 840, город Майкоп), сообщает пресс-служба регулятора.



