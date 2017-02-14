Дефицит федерального бюджета РФ в январе составил 23,4 млрд рублей, или 0,4% ВВП. Такую предварительную оценку во вторник публикует Минфин.

Объем поступивших доходов равнялся 1 трлн 264,383 млрд рублей (9,4% к общему объему доходов бюджета, утвержденному законом «О федеральном бюджете на 2017 год»), исполнение расходов — 1 трлн 287,782 млрд рублей (7,9% к утвержденному общему объему расходов и к уточненной росписи).

Дефицит бюджета РФ в 2017 году может составить около 2% ВВП при цене нефти на уровне 50 долларов за баррель и текущем курсе рубля, говорил в конце января министр финансов Антон Силуанов.