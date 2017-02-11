Высокие процентные ставки в экономике стали причиной «закамуфлированного рейдерства», сказал советник президента РФ Сергей Глазьев в рамках слушаний в Общественной палате по теме «Финансирование реального сектора экономики — мировые практики формирования новых инструментов повышения эффективности функционирования национальных финансовых систем».

«Когда Центральный банк поднял процентные ставки, он фактически создал крайне вредную негативную морально-ценностную ситуацию. Работать по нормальным процентным ставкам стало невозможно, потому что те же государственные банкиры, если будут давать кредиты ниже ключевой ставки Центрального банка, у них контрольные органы спросят: «А почему вы такие дешевые кредиты даете?». Хотя формально им никто не мешает выдавать кредиты и под 5%, и под 3%. Но есть определенная минимальная цена денег. Соответственно, Центральный банк ставит их в ситуацию, когда они вынуждены повышать цену денег, и отсюда возникает масса злонамеренных мотиваций», — сказал он.

В качестве примера «злонамеренной мотивации» Глазьев привел намеренные банкротства предприятий: «Если уж все равно предприятие не может вернуть кредит, давайте возбудим уголовные дела против руководителей предприятия, обвиним их в мошенничестве, а дальше найдутся люди, которые это предприятие купят за одну десятую цены, а долги повесят на государство. Вот это рейдерство, так сказать, закамуфлированное — это сегодня общепринятая практика, которая была вызвана фактически переводом нашей банковской системы в режим ростовщичества».

По словам Глазьева, банковская система вместо трансформации сбережений в инвестиции и осуществления централизованной кредитной эмиссии в инвестиции, наоборот, «высасывает деньги из экономики».

«Когда мы видим, что в нашей банковской системе сегодня огромные сверхдоходы на процентных ставках, а при этом объем инвестиций падает, сжимается производство... О чем это говорит? О том, что банковская система стала паразитическим элементом в системе экономики. Вместо того, чтобы обеспечивать экономику деньгами, она высасывает деньги и через финансовый сектор выплевывает эти деньги на рынок и затем за границу», — подвел итог Глазьев.