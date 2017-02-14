Динамика отдельных показателей российского банковского сектора в январе текущего года несколько отличалась от сложившихся тенденций 2016-го, в том числе под влиянием сезонных факторов. Об этом сообщает Банк России, представивший соответствующие данные в информационно-аналитическом материале «О динамике развития банковского сектора Российской Федерации в январе 2017 года».

Положительную динамику продемонстрировали активы банковского сектора, выросшие за январь в реальном выражении (с устранением влияния валютной переоценки) на 0,6% до 80,4 трлн рублей. Рост наблюдался в основном за счет увеличения объема межбанковских кредитов, предоставленных нерезидентам, и остатков на корреспондентских счетах в кредитных организациях, уточняют в Центробанке.

Кредитование нефинансовых организаций с корректировкой на укрепление рубля практически не изменилось. Незначительно сократился объем кредитов физическим лицам (с исключением влияния валютной переоценки — на 0,3%). Из материалов ЦБ следует, что совокупный объем кредитов экономике уменьшился в январе без учета влияния валютного курса на 0,1% до 40,8 трлн рублей.

«Объем просроченной задолженности в январе вырос по корпоративному портфелю на 2,9%, по розничному — на 1,9%. В результате удельный вес просроченной задолженности увеличился по кредитам нефинансовым организациям с 6,3% до 6,5%, а по розничным кредитам — с 7,9% до 8,1%», — указано в докладе регулятора.

Также в ЦБ отмечают, что в отчетном периоде наблюдался менее значительный, чем обычно в январе, отток вкладов населения: на 0,6% с устранением влияния валютной переоценки до 24 трлн рублей (для сравнения приводится динамика января-2016 — тогда объем вкладов сократился на 1,8%). При этом отток розничных депозитов в январе 2017-го был в полной мере компенсирован увеличением объема депозитов и средств организаций на счетах (на 3% в реальном выражении до 25 трлн).



В январе продолжилось повышение рентабельности банковского сектора: как напоминают в ЦБ, кредитными организациями было получено 114 млрд рублей прибыли (на прошлой неделе близкую цифру приводила глава Банка России Эльвира Набиуллина). Из материалов регулятора следует, что в годовом выражении прибыль выросла почти в 3,6 раза: в январе 2016-го она составляла 32 млрд рублей.

