Средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях за первую декаду февраля составила 8,06%. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Банка России.

За третью декаду января показатель равнялся 8,175%. Таким образом, снижение составило 0,115 процентного пункта.

Последний раз ставка показывала рост за декаду в октябре 2016 года (во второй декаде месяца она составила 8,79% против 8,66% за первую декаду).

В десятку банков с наибольшим объемом рублевых вкладов населения входят Сбербанк, ВТБ 24, ВТБ Банк Москвы, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Бинбанк, Альфа-Банк, «ФК Открытие», Промсвязьбанк и Россельхозбанк.

Регулятор рекомендует банкам не превышать уровень средней максимальной ставки топ-10 кредитных организаций более чем на 3,5 п. п. (до конца 2014 года допускалось превышение максимум на 2 п. п.).

С 1 июля 2015 года размер взносов в фонд страхования вкладов привязан к уровню ставок по депозитам. Для банков, которые укладываются в базовый уровень доходности (среднее из максимальных ставок банков, привлекающих две трети средств населения), ставка отчислений в ФСВ с III квартала 2016 года составляет 0,12% расчетной базы за квартал (против прежних 0,1% расчетной базы).

ЦБ установил базовый уровень доходности вкладов на февраль Банк России определил базовый уровень доходности вкладов на февраль 2017 года. Соответствующие материалы размещены на сайте регулятора во вторник.

При превышении базового уровня на 2—3 п. п. надбавка изначально составляла 20%, более чем на 3 п. п. — 150%. Со II квартала 2016 года дополнительная и повышенная дополнительная ставки были увеличены до 50% и 200% базовой ставки соответственно, а с IV квартала 2016-го повышенная дополнительная ставка равнялась 300% базовой.

В начале октября совет директоров Агентства по страхованию вкладов принял решение увеличить повышенную дополнительную ставку страховых взносов в ФСВ с I квартала 2017 года до 400% базовой ставки, а со II квартала 2017-го — до максимально допустимых 500% базовой ставки.

Установленная Центробанком на февраль базовая доходность рублевых депозитов до востребования составляет 7,012%, на срок до 90 дней — 9,262%, от 91 до 180 дней — 9,339%, от 181 дня до года — 9,712%, а свыше года — 9,790%.