Количество кибератак на финансовые организации растет, также появляются новые разновидности киберугроз. Об этом сообщил заместитель начальника ГУБиЗИ Банка России Артем Сычев в ходе уральского форума «Информационная безопасность финансовой сферы».

«Количество DDoS-атак за прошлый год увеличилось в два раза, число вредоносных рассылок растет с каждым месяцем, их характер крайне разнообразен. Мы обратили внимание на то, что рассылки сообщений через СМС-канал увеличиваются в геометрической прогрессии. Тренд на увеличение таких атак есть», — сказал он.

Сычев считает, что результативность таких атак невелика, но обращает внимание на новый вид киберугрозы. «Все DDoS-атаки в конце года не нанесли никакого ущерба банкам. Но мы увидели новую историю, когда для атак используются интернет-вещи. Для нас как безопасников это вызов. Что произойдет в случае, если масса телевизоров обрушивается на нашу сеть?» — спросил он.