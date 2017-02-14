Банк «Санкт-Петербург» ввел ипотечный кредит без первоначального взноса на покупку квартиры на первичном или вторичном рынке. Базовая процентная ставка по новой программе составляет 12,25% годовых. Срок ипотеки — до 25 лет, сумма — не более 6 млн рублей. Ставка увеличивается на 0,5 процентного пункта при отказе клиента от аккредитивной формы расчетов (надбавка не применяется при покупке вторичного жилья у физического лица).

«Для банка ипотечное кредитование без первоначального взноса является рискованным делом. Есть надежда, что банк «Санкт-Петербург» обладает грамотной системой оценки риска, которая позволит максимально эффективно работать с ипотекой без первого взноса, не увеличив при этом долю просроченной задолженности. А для заемщика, который по каким-то причинам не имеет денежных средств на первый взнос, это прекрасная возможность купить квартиру. Либо если у заемщика есть накопления, то при оформлении ипотеки без первого взноса накопленные денежные средства можно сразу потратить на ремонт, не откладывая этот вопрос в долгий ящик. Настоятельно рекомендую заемщикам, задумывающимся о покупке квартиры в ипотеку, накопить на отдельном счете сумму, равную трем ежемесячным ипотечным платежам. Это позволит не только создать подушку безопасности на случай потери дохода, но и даст возможность проверить вашу готовность регулярно отчуждать часть дохода», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Дина Орлова.

В числе прочих изменений в ипотечной линейке банка — снижение на 0,25 п. п. ставок по программам «Новостройка» и «Новостройка по паспорту»: до 11,75—12% и 12% годовых соответственно. По коммерческой ипотеке ставка снижена на 0,5 п. п. до 14,25% годовых. Возможный срок кредитования — от года до 25 лет, размер кредита — до 85% стоимости приобретаемой недвижимости, но не более 30 млн рублей (сумма и размер первого взноса варьируются в зависимости от программы).

Процентные ставки по всем вышеперечисленным программам увеличиваются на 0,5—1 п. п. до регистрации права собственности и ипотеки (при покупке строящегося жилья), на 1 п. п. — при отказе заемщика от личного страхования, на 2 п. п. — без титульного страхования.



«Ипотека от банка «Санкт-Петербург» выгодно отличается от программ конкурентов низкими процентными ставками даже при выдаче долгосрочного кредита по паспорту или без первоначального взноса, лояльными требованиями к возрасту заемщика, возможностью привлечения в качестве созаемщиков не только родственников, но и других третьих лиц (например, гражданских супругов)», — замечает эксперт Банки.ру.