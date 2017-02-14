Курс евро на Московской бирже в ходе торгов во вторник опустился ниже 61 рубля впервые с 25 июня 2015 года.

По состоянию на 14:20 мск стоимость единой европейской валюты снизилась на 46,5 копейки по сравнению с уровнем предыдущего закрытия, составив 60,9850 рубля. К этому времени курс доллара просел на 56,25 копейки до 57,4175 рубля.

Главный аналитик Нордеа Банка Ольга Лапшина отмечает, что ЦБ сократил объем предоставления валютного РЕПО на семь дней до 100 млн долларов, «внося свою небольшую лепту в ограничение избыточного укрепления курса». «Напомним, что регулятор неоднократно заявлял о том, что не заинтересован в слишком сильном укреплении рубля под влиянием временных факторов. В целом, на наш взгляд, рубль выглядит несколько «переукрепившимся», мы ставим на более высокие уровни в перспективе ближайших недель», — прогнозирует она.

Эксперт также указывает, что во вторник ожидается речь Джанет Йеллен в банковском комитете сената. Предполагается, что глава ФРС выберет довольно спокойный тон комментария, что может привести к ослаблению доллара против евро и основных валют развивающихся стран, добавляет Лапшина.