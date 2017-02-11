Потенциальными клиентами рынка управления активами являются 7 млн россиян, говорят аналитики УК «Альфа-Капитал».



В целом для рынка управления активами 2016 год был очень успешным: это касается и международного сегмента (общий объем рынка достиг 168 трлн долларов), и российского. Эксперты считают, что до 2020 года отрасль вырастет на 40% — прежде всего за счет притока новых средств. Еще больший рост покажут страны Восточной Европы, в том числе Россия.



По словам генерального директора УК «Альфа-Капитал» Ирины Кривошеевой, управляющие видят потенциал роста рынка за счет физических лиц. «Для себя мы определяем три приоритетных сегмента: mass affluent (состоятельная розница), affluent (премиальный сегмент) и «хайнеты» (High Net Worth Individuals — инвесторы с состоянием от 1 миллиона долларов)», — рассказала она.

Три этих сегмента — это 7 млн потенциальных клиентов для управляющих, добавила Кривошеева. Аналитики считают, что к 2020 году количество клиентов с планкой инвестиций от 1 млн долларов вырастет на 60%. Сейчас таких около 100 тыс. человек. Большинство из них, по словам Кривошеевой, держат деньги преимущественно на депозитах, поэтому задача индустрии — привлечь их в инвестиционные инструменты управляющих компаний.

Объем российского рынка управления активами в 2016 году превысил плану в 5 трлн рублей, прирост составил 23%. Объем индивидуального доверительного управления достиг 370 млрд рублей — это в 2,5 раза больше, чем индустрия розничных ПИФов (128 млрд, чистое привлечение активов в 2016 году составило 14 млрд).