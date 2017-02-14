Порядка 100—120 страховых компаний из примерно 250 действующих пока не определились со вступлением в саморегулируемую организацию, создаваемую на базе Всероссийского союза страховщиков (ВСС). Об этом сообщил накануне на общем собрании Национального союза агростраховщиков (НСА) глава департамента страхового рынка Банка России Игорь Жук, передает Агентство страховых новостей (АСН).

«По этим компаниям нужно дать решение: либо они требованиям стандарта соответствуют, вступают в СРО, либо они должны с рынка уйти», — подчеркнул он.

В настоящее время членами ВСС являются более 130 страховых организаций.

Банк России 6 декабря 2016 года внес сведения о ВСС в единый реестр СРО в сфере финансового рынка. В течение 180 дней все страховые компании должны войти в состав СРО, следование ее стандартам становится обязательным для всех членов объединения. Основными задачами СРО являются отстаивание интересов страхового сообщества, разработка стандартов деятельности, осуществление контрольных функций, напоминают в АСН.

В свою очередь глава Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс сообщил, что Национальный союз агростраховщиков на некоторое время сохранит автономность от саморегулируемой организации на базе ВСС, передает «Коринс.ру». Как уточнил порталу глава НСА Корней Биждов, этот переходный период продлится до конца текущего года.

«Другие объединения, такие как РСА и НССО (Российский союз автостраховщиков и Национальный союз страховщиков ответственности. — Прим. Банки.ру), уже не являясь членами ВСС, проходят некую консолидацию со СРО через назначение вице-президентов», — отметил он.



Юргенс добавил, что с Национальным союзом агростраховщиков саморегулируемая организация ведет единую политику по одному из ключевых направлений — по линии PR. Также осуществляются обмен информацией и взаимодействие с госорганами.