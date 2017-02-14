Хакасский Муниципальный Банк предлагает оформить кредит «Для любимых».

Предложение позволяет получить сумму от 10 тыс. до 200 тыс. рублей без залога и поручительства под довольно низкий процент — 14% годовых. Личное страхование оформляется по желанию заемщика и не влияет на размер процентной ставки. Кредитный договор может быть заключен на срок от семи месяцев до двух лет.

«Программой предусмотрен льготный период погашения кредита: в течение первого месяца заемщик выплачивает только проценты, а погашение основного долга не происходит, при этом в первом месяце действует повышенная процентная ставка — 0,15% в день от суммы заимствования», — отмечает эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Анастасия Белик.

Заемщики имеют возможность самостоятельно выбрать способ погашения задолженности: аннуитетными или дифференцированными платежами (в последнем случае размер итоговой переплаты будет значительно ниже).

Предложение действует с 10 февраля по 31 марта 2017 года.