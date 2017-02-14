Хакасский Муниципальный Банк предлагает оформить кредит «Для любимых».

Предложение позволяет получить сумму от 10 тыс. до 200 тыс. рублей без залога и поручительства под довольно низкий процент — 14% годовых. Личное страхование оформляется по желанию заемщика и не влияет на размер процентной ставки. Кредитный договор может быть заключен на срок от семи месяцев до двух лет.

«Программой предусмотрен льготный период погашения кредита: в течение первого месяца заемщик выплачивает только проценты, а погашение основного долга не происходит, при этом в первом месяце действует повышенная процентная ставка — 0,15% в день от суммы заимствования», — отмечает эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Анастасия Белик.

Заемщики имеют возможность самостоятельно выбрать способ погашения задолженности: аннуитетными или дифференцированными платежами (в последнем случае размер итоговой переплаты будет значительно ниже).

Предложение действует с 10 февраля по 31 марта 2017 года.

Хакасский Муниципальный Банк ООО «КБ «Хакасский муниципальный банк» — небольшой по активам региональный банк (г. Абакан). Финансовая организация ориентирована на кредитование физических и юридических лиц, привлечение средств граждан во вклады. Основные источники фондирования — средства физических лиц и собственные средства (капитал и резервы). Кредитная организация является уполномоченным банком по обслуживанию бюджетных средств г. Абакана. Среди ключевых владельцев банка числятся крупный местный предприниматель, владелец сети автозаправочных станций Валерий Городилов (59,24%) и Комитет муниципальной экономики администрации г. Абакана (38,96%). Председателем совета директоров является глава города Абакан — Николай Булакин.

По данным Банки.ру, на 1 января 2017 года нетто-активы банка — 6,79 млрд рублей (264-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 1,10 млрд, кредитный портфель — 4,01 млрд, обязательства перед населением — 3,92 млрд.