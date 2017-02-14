Минфин настаивает на том, что исключений по норме выплаты дивидендов госкомпаниями не должно быть предусмотрено, однако финансовая ситуация в этих компаниях при расчете может учитываться. Об этом заявил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.

«Мы не говорим о том, чтобы были какие-то исключения. Мы будем отсматривать финансовую ситуацию в этих компаниях, возможности уплаты (50-процентных дивидендов от прибыли. — Прим. ред.), последствия для состояния компании. Договорились о том, что в правительстве еще обсудим ситуацию по каждой из крупных компаний, которые будут платить дивиденды», — сообщил Силуанов.

По словам министра, Минфин предлагает изменить соотношение прямых и косвенных налогов в сторону увеличения доли косвенных, что снизит давление на бизнес. «Что настроение портит бизнесу? Прямые налоги. Мы хотим сделать реструктуризацию прямых на косвенные. Вопрос тоже сейчас обсуждается, поскольку увеличение косвенных налогов может повлиять на потребительские цены и так далее, что тоже есть негатив. С другой стороны, все-таки наша задача — обеспечить экономический рост. И снижение прямых налогов, я думаю, это один из элементов для такого маневра в налогах», — сказал министр.