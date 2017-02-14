Минздрав разработал проект изменений в правила обязательного медицинского страхования (ОМС), согласно которым получить или поменять полис ОМС можно будет в многофункциональных центрах (МФЦ). Проект соответствующего приказа опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения.

Проектом приказа подразумевается, что многофункциональные центры будут принимать заявления на первичную выдачу полиса и замену страховой медицинской организации. Далее МФЦ будет направлять документы в страховые компании, а затем выдавать оформленные страховщиками полисы ОМС либо временные свидетельства.

Также проектом приказа вносятся изменения в части расчета размера неоплаты или неполной оплаты затрат медицинской организации на оказание медицинской помощи и размера штрафа, применяемого за неоказание, несвоевременное оказание помощи либо оказание медицинской помощи ненадлежащего качества.

Указанные изменения предусматривают уменьшение финансовой нагрузки на медорганизации для сохранения средств и направления их на финансовое обеспечение оказания медицинской помощи и повышение заработной платы медработников, поясняют авторы документа.

Сроки проведения общественного обсуждения и независимой антикоррупционной экспертизы — с 13 по 19 февраля 2017 года.

