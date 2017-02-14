Наблюдательный совет Сбербанка во вторник, 14 февраля, принял решение об освобождении Вадима Кулика и Светланы Сагайдак от должностей заместителей председателя правления кредитной организации. Об этом журналистам объявил глава Сбербанка Герман Греф. Свои должности оба топ-менеджера покинут 1 марта этого года.

«Светлана уже давно работает в структуре Сбербанка и хочет, наверное, уменьшить интенсивность работы. Видимо, уйдет в другую кредитную организацию. Это не экстренный шаг, спланированный, мы с конца года обсуждали и время ухода, и все остальное», — заявил Греф, комментируя уход Сагайдак, которая в Сбербанке также руководила блоком международных операций.

Вадим Кулик занимал должность руководителя блока Т. Временно исполняющим обязанности руководителя этого подразделения банка назначен Никита Волков, сказал Греф. По его словам, Лев Хасис, курирующий международный бизнес Сбербанка, назначит преемника Светланы Сагайдак.

Вадим Кулик пришел в Сбербанк в 2008 году на должность директора дирекции по созданию централизованного кредитного бэк-офиса розничных клиентов. В 2009—2013 годах занимал должности директора управления розничных рисков, директора департамента рисков, вице-президента — директора департамента рисков, старшего вице-президента. С января 2013 года — член правления Сбербанка, с мая 2013-го — заместитель предправления. Курировал и координировал работу блоков «Технологии» и «Риски».

Светлана Сагайдак с февраля 2008 года была директором управления по работе с малым бизнесом Сбербанка. В июне 2009 года назначена на должность директора управления по работе с проблемными активами кредитной организации. В 2011—2016 годах — вице-президент — директор управления по работе с проблемными активами, старший вице-президент, руководитель блока «Корпоративный бизнес». С апреля 2016 года — член правления, заместитель председателя правления Сбербанка. Руководитель блока «Международные операции».

О том, что Вадим Кулик покидает банк, в конце января написала газета «Коммерсант». Позднее в самом Сбербанке сообщили, что Кулик покидает пост зампредседателя правления Сбербанка 15 февраля.