Годовая инфляция в России в январе 2017 года замедлилась до 5% в связи с действием ряда временных факторов, среди которых хороший урожай и укрепление рубля, сообщили в пресс-службе Центробанка.



«Благодаря хорошему урожаю прошлого года замедляется рост или снижаются цены на подсолнечное масло, крупы, сахар, плодоовощную продукцию. В свою очередь укрепление рубля сдерживает удорожание широкого круга товаров и услуг, включая электронику и бытовую технику, услуги зарубежного туризма. В то же время исчерпание сдерживающего влияния временных факторов может замедлить процесс снижения инфляции», — отмечается в релизе.



По мнению ЦБ, риски недостижения цели по инфляции в 2017 году в 4% остаются. Это связано с повышенным уровнем инфляционных ожиданий.

«Отчасти завышенная оценка населением будущей инфляции объясняется удорожанием некоторых групп социально значимых товаров, в первую очередь молочной продукции. Рост цен на нее остался повышенным, хотя и стабилизировался, отражая динамику мировых цен», — добавили в ЦБ.



Напомним, потребительские цены в России в январе 2017 года выросли на 0,6% против роста на 0,4% в декабре 2016 года. В годовом исчислении инфляция замедлилась до 5% с 5,4% по итогам декабря.