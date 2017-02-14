Сбербанк завершит переход к продвинутой системе оценки кредитных рисков в конце этого года, если будет действовать согласно плану, утвержденному во вторник, 14 февраля. Об этом рассказал журналистам глава Сбербанка Герман Греф.

«Мы сегодня утвердили все формальности, которые необходимы для перехода банка на продвинутый подход», — сообщил Греф, комментируя итоги сегодняшнего заседания набсовета финорганизации.

По его словам, экономия по капиталу при оценке рисков на основе внутренних рейтингов может составить 0,4 процентного пункта начиная со следующего года. Однако, как заметил Греф, «это будет зависеть от большого количества параметров».

«Сейчас все регулирование базельское находится в постоянном развитии и изменении», — отметил Греф, объясняя отсутствие возможности точно спрогнозировать влияние продвинутого подхода на финансовые показатели банка в ближайшем будущем.



РБК в декабре 2016 года со ссылкой на свои источники сообщало, что ЦБ пока не согласовал Сбербанку переход на стандарты, предполагающие использование внутренних рейтингов для оценки кредитного риска. В Сбербанке тогда уточнили, что он прошел предварительную стадию, или превалидацию. Несколько источников РБК, знакомых с результатами оценок регулятора, говорили, что доработка заявки на перевод Сбербанка на продвинутый подход по оценке рисков, предусмотренный стандартами «Базеля II», может занять до года. Как поясняло РБК в своем материале, банки, согласно рекомендациям Базельского комитета по банковскому надзору, вправе использовать как упрощенный стандартный и базовый подходы к оценке кредитного риска, так и продвинутый, основанный на внутренних рейтингах и классификации групп активов. Последний, соответственно, снижает рискованность активов и их давление на капитал.

Регулятор притормозил Сбербанк Сбербанку может потребоваться еще год для того, чтобы перейти на продвинутый подход к оценке кредитных рисков. По мнению экспертов, ЦБ затягивает процесс, чтобы не ослаблять контроль над банковской системой.