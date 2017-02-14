По итогам 2017 года Сбербанк рассчитывает получить прибыль от кредитования малого и среднего бизнеса, заявил журналистам глава кредитной организации Герман Греф после заседания наблюдательного совета.

«Сегмент малого и среднего бизнеса для нас в целом убыточен. В 2015 году мы понесли существенный убыток, в прошлом году мы вышли почти в ноль, — рассказал Греф. — В этом году кредитование МСБ уже должно приносить прибыль». Он подчеркнул, что Сбербанк планирует нарастить свой кредитный портфель МСБ.

Портфель кредитов МСБ Сбербанка сейчас составляет 1,4 трлн рублей, поделился цифрами Греф. «В прошлом году он несколько сократился. Но за вторую половину прошлого года мы нарастили портфель МСБ, особенно четвертый квартал был успешен», — заметил банкир. В этом году, по словам Грефа, кредитный портфель в этом сегменте вырастет на 77 млрд рублей. «Это первая оценка, к середине года мы поймем, как будет развиваться ситуация на рынке», — подчеркнул глава Сбербанка.

По его словам, причиной убытка по кредитам МСБ в 2015 году стал «тяжелейший кризис» в экономике страны, а также отсутствие в линейке Сбербанка «очень выверенных по риск-параметрам продуктов». Как заметил Греф, сейчас Сбербанк работает с предпринимателями по системе «смарт-кредитов» — займов на основе интеллектуальной модели анализа данных о клиенте, которые показывают позитивные результаты.

«Малый бизнес мы считаем для себя очень важным, приоритетным направлением», — подчеркнул Греф.