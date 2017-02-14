С 2014 по 2016 год средний размер семейного дохода заемщика, комфортного для обслуживания ипотечного кредита, снизился на 2,8% (или на 2,2 тыс. рублей) и составил 73,1 тыс. рублей. В 2014 году данный показатель находился на уровне 75,3 тыс. Таким образом, можно сделать вывод, что в настоящее время российскому заемщику (его семье) требуется несколько меньший размер доходов для комфортного обслуживания среднего ипотечного кредита, чем в докризисный период. Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Показатель рекомендованного семейного дохода является индикатором доступности ипотечного кредитования для населения и фиксирует предельное отношение ежемесячных платежей семьи (домохозяйства) по ипотеке к ее ежемесячным доходам. Рассчитанный НБКИ показатель исходит из того, что относительно комфортным для заемщика является соотношение ежемесячных платежей к ежемесячным доходам на уровне 1/3.

При этом ситуация с доступностью ипотеки в различных регионах страны отличается неоднородностью. Так, снижение суммы рекомендованного семейного дохода отмечено более чем в 50 субъектах федерации. Наибольшую динамику снижения данного индикатора (и, соответственно, большую доступность ипотеки) демонстрируют Чукотский автономный округ (-21,2%), Астраханская область (-15,4%) и Воронежская область (-14,7%). В свою очередь наивысший рост рекомендованного семейного дохода (и, соответственно, снижение доступности ипотеки для населения) зафиксирован в Калмыкии (+29,8%), Дагестане (+21,8%) и Северной Осетии (+21,4%).

«В сравнении с 2014 годом доступность ипотеки несколько возросла, что во многом объясняется более низкими процентными ставками по ипотечным кредитам, действующими последние полтора года, — говорит генеральный директор НБКИ Александр Викулин. — Тем не менее заемщикам следует помнить, что получение ипотеки — это принятие на себя многолетних финансовых обязательств, в течение которых всей семье придется отдавать за обслуживание кредита и погашение основного долга существенную часть своих доходов. Крайне важно планировать свои финансы таким образом, чтобы выплаты по кредиту были по возможности комфортными, а остаток средств позволял членам домохозяйства поддерживать привычный для них уровень жизни».

