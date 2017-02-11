Начавшаяся недавно покупка валюты Минфином не окажет серьезного влияния на инфляцию и валютный курс. Такой прогноз Сбербанка представил журналистам глава финорганизации Герман Греф.

«Если цена на нефть останется на сегодняшнем уровне, то объем покупки валюты может составить 20—22 миллиарда долларов. Мы не видим никакого существенного влияния на инфляцию и курс валют», — заявил Греф. По его словам, валютные интервенции Минфина, согласно прогнозу банка, могут дать нагрузку в 0,3—0,5 процентного пункта на инфляцию. Похожая нагрузка будет и на курс, указал Греф.



Он обратил внимание на ослабление связи между курсом рубля и нефтяными ценами. «Уже сейчас она становится непрямой», — отметил глава Сбербанка, подчеркнув, что на курс национальной валюты все больше влияет и ряд других факторов.