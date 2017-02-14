ВВП еврозоны вырос на 0,4% в IV квартале 2016 года по сравнению с предыдущим периодом, экономика ЕС продемонстрировала рост на 0,5%. Об этом сообщается в предварительном отчете европейского статистического агентства Eurostat, передает собкор Банки.ру в Брюсселе.

В III квартале прошлого года ВВП также вырос на 0,4% в еврозоне и на 0,5% в ЕС. В IV квартале 2016 года по сравнению с аналогичным периодом 2015-го темпы роста составили 1,7% в зоне евро и 1,8% в Евросоюзе.

Eurostat также приводит данные по динамике ВВП США, согласно которым в IV квартале прошлого года ВВП страны вырос на 0,5% по сравнению с предыдущим кварталом.