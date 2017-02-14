Королева Елизавета II открыла в Лондоне штаб-квартиру нового национального Центра кибербезопасности (NCSC). Задача центра — обеспечить полноценную защиту Великобритании от кибернападений, а также координировать действия в случае подобных инцидентов.



«Мы хотим, чтобы Великобритания стала самой трудной мишенью», — сказал глава NCSC Киран Мартин в интервью BBC.

NCSC утверждает, что серьезные кибератаки на Великобританию происходят около 60 раз в месяц, то есть в среднем дважды в сутки.

За последние три месяца NCSC обнаружил 188 подобных нападений второй и третьей категории. И хотя нападений первой категории (наиболее опасной) пока обнаружено не было, центр готов к любому развитию событий.

«Мы сталкивались с крупными хищениями личных данных, вторжениями представителей враждебных государств, сбором данных о критически важных объектах национальной инфраструктуры, и наша задача состоит в том, чтобы как можно эффективнее с этим бороться», — говорит Киран Мартин.

NCSC защищает не только правительственные учреждения и бизнес, но и всю экономику и общество в целом. Экономика Великобритании во многом зависит от цифровых технологий, ежегодно приносящих в казну более 118 млрд фунтов стерлингов.

Власти озабочены не только возможностью того, что хакеры могут взломать инфраструктуру и, например, отключить электростанции, но и тем, что из-за действий киберпреступников население и бизнес могут потерять доверие к цифровому сектору экономики. Особое беспокойство специалистов вызывает Россия, в частности, после недавних сообщений о том, что она прибегла к кибератакам, чтобы повлиять на исход американских президентских выборов.

«По-моему, Россия существенно изменила свой подход к кибератакам и готова их применять, что означает, что мы должны быть к этому готовы», — говорит Киран Мартин.