SWIFT до конца года потребует от банков провести самооценку на соответствие принципам кибербезопасности. Об этом сообщил руководитель SWIFT по России, СНГ и Монголии Матвей Геринг.



«1 апреля мы опубликуем 27 пунктов контроля, из них 16 обязательных и 11 рекомендуемых. До конца года банки должны будут провести самооценку на соответствие этим принципам», — сказал Геринг.

Он уточнил, что речь идет о банках во всем мире. «О банках, которые не отвечают этим принципам, мы будем сообщать регуляторам», — отметил представитель SWIFT.