Фишинг и вредоносные программы для устройств на базе операционной системы (ОС) Android остаются самыми распространенными способами кражи денежных средств с банковских карт, сообщил РИА «Новости» генеральный директор компании по предотвращению и расследованию киберпреступлений Group-IB Илья Сачков.

Как рассказал Сачков, ссылки на поддельные сайты могут распространяться в фальшивых рассылках от имени банка или через контекстную рекламу в поисковых сетях. Также банковские карты могут быть скомпрометированы в интернет-магазинах. По его словам, Group-IB ежемесячно фиксирует в среднем около 100 тыс. фишинговых ссылок, и около половины этих ссылок направлено на клиентов финансово-кредитных учреждений.



Кроме того, высокие объемы хищений можно объяснить появлением новых, более совершенных вредоносных программ для ПК и мобильных телефонов на ОС Android. По данным исследования компании, объем хищений с использованием Android-троянов по итогам 2015/2016 финансового года составил 348 млн рублей.

Помимо этого, появляются новые преступные схемы хищений, связанные с использованием мобильных устройств и сервисов для них — СМС-банкинга, переводов с карты на карту и других. При этом технологии злоумышленников продолжают развиваться. «Происходит тотальная автоматизация хищений — главные криминальные процедуры осуществляются без непосредственного участия злоумышленника», — заключил Сачков.

Ранее во вторник Банк России сообщил о том, что объем несанкционированных операций с использованием платежных карт в РФ за 2016 год превысил 1 млрд рублей.