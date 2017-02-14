Минэкономразвития подготовило заключение на проект поправок Минфина о приоритете натурального возмещения в ОСАГО, которые должны, по мысли разработчиков, вступить в силу в июле 2017 года.



Публичное обсуждение проекта проходило с 19 сентября по 14 октября 2016 года, получено 1 885 отзывов, большая часть из которых отрицательные. В январе 2017 года Минэкономразвития провело публичные консультации с представителями профессионального сообщества, были получены отзывы от Российского союза автостраховщиков и «Ингосстраха», учтенные ‎в заключении. РСА не представил замечаний и предложений, а эксперты «Ингосстраха» отметили ряд спорных моментов, в частности, указали на риск того, что всех участников рынка ОСАГО обяжут перестраховывать часть риска в НПК, и на необоснованность того, что предельные значения базовых тарифных ставок могут применяться только в отношении физических лиц.

Среди других поправок, которые вызвали сомнения у страховщика, пункт 5 статьи 11 ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», которым предлагается установить, что факт ДТП может быть подтвержден не только документами ГИБДД, но и документами аварийно-спасательных служб, органами местного самоуправления и «иными лицами, осуществляющими деятельность, связанную с урегулированием убытков». Эксперты подчеркивают, что поправка может привести к значительным рискам для страховщика, так как легализует работу различного рода служб аварийных комиссаров, в том числе аффилированных с автоюристам.

У ведомства имеются сомнения также по отношению к лимиту по европротоколу, который фактически отменяется, так как не применяется в отношении оплаты скрытых повреждений, если ремонт был организован страховщиком.

В целом в документе Минэкономразвития отмечается, что замена страховых выплат восстановительным ремонтом в случае, если такой ремонт будет ненадлежащего качества, не лишит права автовладельцев обращаться с иском к страховщику в суд и в случае удовлетворения требований страховщик должен будет возместить ущерб или провести повторный ремонт автомобиля. Ведомство считает необходимым оценить подобные потенциальные расходы до принятия поправок.

Еще один довод против проекта поправок — ограничение количества станций техобслуживания, на которых будет возможно проводить восстановительный ремонт. В министерстве опасаются, что это приведет к увеличению стоимости ремонта и, соответственно, страховых выплат, что нивелирует последствия от возможного сокращения числа судебных дел в отношении страховщиков. Есть также опасения, что страховые компании будут заключать договоры с СТО, проводящими ремонт по наименьшей цене. В результате возрастет число исков от недовольных качеством ремонта страхователей. «На основе проведенной оценки регулирующего воздействия проекта акта ‎с учетом информации, представленной разработчиком в сводном отчете о проведении оценки регулирующего воздействия, Минэкономразвития не может быть сделан вывод о достаточном обосновании решения проблемы предложенным способом регулирования», — говорится в заключении МЭР.

По мнению министерства, в проекте акта выявлены положения, которые «вводят избыточные административные и иные ограничения и обязанности для субъектов предпринимательской и иной деятельности или способствуют их введению, а также способствуют возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и иной деятельности или способствуют возникновению необоснованных расходов бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации».

Ольга КУЧЕРОВА, Banki.ru

