Аналитики компании «КИТ Финанс Брокер» представили прогноз финальных дивидендов за 2016 год по российским акциям. Самые высокие выплаты ожидаются у энергетических компаний: дивидендная доходность по привилегированным акциям «Ленэнерго» прогнозируется в размере 11,4%, ФСК ЕЭС — 10,4%, РусГидро — 5,4%. Неплохой доход получат и владельцы акций добывающих компаний: дивидендная доходность по бумагам «АЛРОСы» прогнозируется в размере 8,1%, привилегированным акциям «Башнефти» и обыкновенным акциям «Норильского никеля» — 5%, привилегированным акциям «Татнефти» — 6,1%, обыкновенным акциям «Газпрома» — 7,5%.



Также хорошая дивидендная доходность ожидается по акциям «Аэрофлота» (9,6%), группы ЛСР (7,3%), «Ростелекома» (5,8%) и МТС (5%).

До определения размера дивидендных выплат по акциям российских эмитентов за 2016 год остается чуть больше месяца (ежегодно это происходит в конце I — начале II квартала). Эксперты отмечают, что в последние годы многие компании выплачивают дивиденды более одного раза в год: полугодовые и даже квартальные. Однако максимальный объем выплат приходится на июнь — июль календарного года.

