Банки по итогам недельного депозитного аукциона, проведенного во вторник, 14 февраля, разместят на депозитах в Банке России 870 млрд рублей, что соответствует установленному лимиту. Объем предложения со стороны банков был еще выше — 909,7 млрд.

Согласно информации на сайте регулятора, в недельном аукционе приняла участие 171 кредитная организация из 57 регионов, предложив свои деньги под ставки от 9,65% до 10% годовых. Средневзвешенная ставка составила 9,96%.

Недельные аукционы являются основными операциями регулирования ликвидности банковского сектора, тип аукциона (РЕПО или депозитный) определяется на основе прогноза ликвидности банковского сектора (дефицит или избыток соответственно). Ранее ЦБ сообщил, что в условиях перехода к структурному профициту ликвидности в 2017 году планирует проводить по графику недельные депозитные аукционы, а в случае решения о проведении аукциона РЕПО уведомит отдельно.

По итогам 22 депозитных аукционов, проведенных за пять последних месяцев прошлого года (первый после полуторагодового перерыва депозитный аукцион состоялся 9 августа 2016-го), банки разместили в ЦБ в общей сложности 6 трлн 166,2 млрд рублей.



Отметим, что из семи депозитных аукционов 2017 года только на двух объем предложения со стороны банков был меньше лимита, а на остальных интерес банков к краткосрочному размещению свободной рублевой ликвидности на депозитах в ЦБ был заметно выше, чем ожидал регулятор. Сегодняшние лимит ЦБ и объем предложения со стороны банков — самые существенные с момента возобновления депозитных аукционов в августе 2016-го.