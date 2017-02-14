Глава Минкомсвязи РФ Николай Никифоров назвал слухами сообщения о компенсациях операторам связи расходов на реализацию антитеррористического «пакета Яровой».



На прошлой неделе газета «Ведомости» написала, что Минэкономразвития якобы во исполнение поручения президента РФ не допустить роста тарифов на связь быстрее инфляции предложило компенсировать операторам часть расходов на «пакет Яровой» из средств фонда универсальных услуг связи. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков тогда отметил, что ему ничего не известно о таком поручении, в то же время президент уже давно поручил рассмотреть тему минимизации возможных негативных материальных последствий для операторов в ходе имплементации закона.

Никифоров, отвечая на вопрос, действительно ли предлагается компенсировать операторам связи затраты на реализацию «пакета Яровой», сказал: «Это какие-то слухи… не соответствует действительности».

Пакет антитеррористических законов, подписанный президентом РФ в июле 2016 года, обязывает операторов связи и интернет-компании до полугода хранить информацию о содержании разговоров и переписки пользователей, включая фото-, видео- и звуковые файлы, чтобы предоставлять их по запросу спецслужб. Норма о хранении пользовательского трафика вступает в силу с 1 июля 2018 года.

Закон также обязывает компании при использовании дополнительного кодирования сообщений пользователей предоставлять в ФСБ ключи для их декодирования. Операторы также должны будут хранить информацию о фактах приема, передачи, доставки сообщений и звонков (так называемые метаданные) в течение трех лет. Закон вызвал резкую критику телеком-операторов, которые заявляли, что его реализация потребует затрат, превосходящих их выручку.

Минкомсвязь в настоящее время завершает подготовку поправок к «пакету Яровой», касающихся объемов и сроков хранения информации. Доработка пакета может сократить затраты операторов связи на его реализацию до 100 млрд рублей с 5 трлн.