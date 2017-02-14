Ассоциация региональных банков России направила письмо председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву и министру сельского хозяйства Александру Ткачеву с предложением внести изменения в правила предоставления субсидий российским кредитным организациям, участвующим в программе льготного кредитования агропромышленного комплекса, и не устанавливать размер капитала в качестве критерия для отбора уполномоченных банков.

В письме АРБР, подготовленном по результатам обращений банков, отмечается, что изменение с 1 января 2017 года механизма льготного кредитования сельхозпроизводителей ограничивает количество кредитных организаций, уполномоченных работать в рамках программы. По новым правилам предоставлять сельскохозяйственным товаропроизводителям льготные кредиты могут только уполномоченные банки с капиталом не менее 20 млрд рублей.

Как указано в письме, новая схема компенсации банкам недополученных доходов при кредитовании по льготной ставке означает, что фактически банки будут получать возмещение по уже оказанной услуге в виде ежемесячной компенсации между рыночной ставкой (не более 14,5% годовых) и льготной ставкой кредита (5% годовых).

Ассоциация «Россия» предлагает не устанавливать размер капитала в качестве критерия для отбора уполномоченных банков, так как участие в программе только банков с капиталом выше 20 млрд рублей приведет к монополизации и снижению конкуренции на рынке банковских услуг для предприятий АПК. Для исключения допуска к льготному кредитованию АПК кредитных организаций, не имеющих опыта работы в данной сфере, предлагается дополнить критерии, как вариант — включить в программу региональные банки, имеющие в своем портфеле существенную (например, более 20%) долю кредитов, предоставленных предприятиям АПК.

По словам первого вице-президента Ассоциации «Россия» Алины Ветровой, чем уже круг уполномоченных банков, тем выше шансы, что эти банки начнут диктовать условия сельхозпроизводителям и добиваться полного перехода этих предприятий к себе на обслуживание, тем самым ломая уже сложившиеся хозяйственные связи. Ветрова подчеркивает, что во многих регионах именно местные банки играют ключевую роль в кредитной поддержке аграриев, особенно в начале сезона. Исключение этих банков из программы льготного кредитования АПК негативно отразится не только на их бизнесе, но и на работе самих сельхозпроизводителей, считает она.

При этом кредитование малых и средних сельхозпроизводителей не всегда является приоритетом для крупных кредитных организаций, поэтому филиалы уполномоченных банков могут не справиться с возросшим потоком кредитных заявок от заемщиков, ранее не получавших кредиты в этих банках, добавляет представитель АРБР. Это в том числе может привести к задержке финансирования подготовки и проведения весенних полевых работ.



Напомним, о подключении к программе кредитования предприятий АПК по льготной ставке не более 5% годовых уже сообщили Россельхозбанк, Альфа-Банк, Промсвязьбанк, ВТБ, Сбербанк, Газпромбанк, Росбанк, банк «Открытие».